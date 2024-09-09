A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda'yı İzmir'de ağırlıyor. Maçın ilk 15 dakikası Türkiye'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Milliler, bu kritik karşılaşmada galip gelerek gruptaki avantajını artırmayı hedefliyor.
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10.09.2024 02:00:25. #1.12#
SON DAKİKA: A Milli Takım İzlanda ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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