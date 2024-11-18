A Milli Takım Karadağ\'a Hareket Etti

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında yarın deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Kayseri'den ayrılarak, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya hareket etti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında yarın TSİ 22.45'te Niksic Şehir Stadyumu'nda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda yaptığı antrenmanın ardından Kayseri'den ayrılarak, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya hareket etti.

Kayserili taraftarlar, millilerin konakladığı otelin önüne gelerek Karadağ seyahati öncesi ay-yıldızlı futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. - KAYSERİ