A Milli Takım Kosova ile Karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde deplasmanda Kosova'nın konuğu olacak. Ay-yıldızlılar, başkent Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'na ulaştı.
TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak.
