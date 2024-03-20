A Milli Takım, Macaristan ile özel maç öncesi hazırlıklarını tamamladı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, yeni spor alanlarını hizmete açtı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde inşa edilen 2 tenis kortu ve 150 kişilik tribünlü futbol sahasını törenle hizmete açtı. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, açılışta yaptığı konuşmada, bu alanın geçmişte boş bir hafriyat sahası olduğunu belirterek, buraya buz pisti ve diğer hizmet alanlarının da ekleneceğini söyledi.