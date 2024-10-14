A Milli Takım Maçı Yapılacak - Son Dakika
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A Milli Takım Maçı Yapılacak

UEFA, A Milli Takım'ın İzlanda ile maçının zemin uygunluğu nedeniyle oynanacağını açıkladı.

14.10.2024 18:29
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(ANKARA) - UEFA yetkilileri, A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'ya konuk olacağı karşılaşmanın yapılmasına karar verdi. Son kontrolün ardından zeminin futbol oynamaya uygun olacağına hükmedildi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. maçında İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadelenin ertelenme ihtimali bulunuyordu. Laugardalsvöllur Stadı'nda maç saatinde don tehlikesi olabileceği ifade edilmesi sonrası UEFA yetkilileri statta inceleme yaptı. İncelemeden sonra mücadelenin oynanmasına karar verildi.

TFF'den açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan karşılaşmaya dair açıklama geldi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında bu akşam İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İzlanda'nın başkenti Reykjavík'teki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda yapqılacak müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak. Maç TV8 ve EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetecek. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Marcin Kochanek olacak. Maçta Pawel Malec VAR, Krzysztof Myrmus ise AVAR olarak görev yapacak."

Kaynak: ANKA

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