A Milli Takım Paraguay ile Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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A Milli Takım Paraguay ile Hazırlıklarını Tamamladı

19.06.2026 05:02
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A Milli Takım, 20 Haziran'daki Paraguay maçına hazırlık antrenmanını San Jose Park'ta tamamladı.

SAN 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

San Jose Park'ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman öncesinde basın mensupları, pasta ikramında bulunarak 52 yaşına giren İtalyan teknik adamın doğum gününü kutladı.

İdmanda futbolcuların tamamı takımla birlikte çalıştı.

Milli takımın son antrenmanı için San Jose Park'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, idmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile izledi.

Koşu çalışmasıyla başlayan idman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Takım Paraguay ile Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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