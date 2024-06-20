A Milli Takım, Portekiz maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Takım, Portekiz maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü

2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım, kamp otelinde yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Vincenzo Montella nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, taktik çalışmalar ve çift kale taktik oyunuyla maça hazırlandı. Arda Güler dinlenirken, İrfan Can Kahveci ise tedavisi devam ettiği için ayrı çalıştı. Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop antrenmanı saha kenarından izledi. A Milli Takım, yarın resmi antrenmanını gerçekleştirecek ve maç öncesi Dortmund'a geçecek.

20.06.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında cumartesi günü Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım, müsabakanın hazırlıklarını kamp otelinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Vincenzo Montella nezaretinde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonunda yapılan ısınma bölümüyle başladı. Oyuncular daha sonra idman sahasına gelerek topla ısınmaya devam etti. Ardından taktik çalışmalar gerçekleştirildi ve son kısımda çift kale taktik oyun oynandı.

Yorgunluk nedeniyle dinlendirilen Arda Güler idmana katılmazken, tedavisi devam eden İrfan Can Kahveci de takımdan ayrı çalıştı. TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop bugünkü çalışmayı saha kenarından izledi.

A Milli Takım, yarın saat 11.00'de (TSİ 12.00) Barsinghausen'de yer alan kamp merkezinde Portekiz maçı öncesindeki resmi antrenmanını gerçekleştirecek. Ay-yıldızlılar, saat 16.15'te (TSİ 17.15) hava yoluyla Hannover'den Dortmund'a geçecek.

A Milli Takımım, Türkiye - Portekiz maçının oynanacağı BVB Stadyumu'nda saat 19.45'te (TSİ 20.45) bir yürüyüş yapacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu saat 20.00'de (TSİ 21.00) stadyumda bir basın toplantısı düzenleyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İrfan Can Kahveci, Vincenzo Montella, Hamit Altıntop, Milli Takım, Arda Güler, Dortmund, Portekiz, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım, Portekiz maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:52 Ölümlü kazaya karışıp ABD’ye kaçan Timur Cihantimur’un tutukluluğunun devamına karar verildi Ölümlü kazaya karışıp ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un tutukluluğunun devamına karar verildi
22:45 Demokrat Partili Enginyurt’tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati Demokrat Partili Enginyurt'tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati
19:05 Diyanet’ten ABD’deki tesisle ilgili iddialara açıklama var Diyanet'ten ABD'deki tesisle ilgili iddialara açıklama var
15:55 İsrail saldırıları sonrası tabloyu Refah Belediye Başkanı acı sözlerle duyurdu İsrail saldırıları sonrası tabloyu Refah Belediye Başkanı acı sözlerle duyurdu
11:03 Yeni vergiler yolda Bakanlık paketi hazırladı Yeni vergiler yolda! Bakanlık paketi hazırladı
23:04 Portekiz’in yıldızından Arda Güler’e olay sözler: Fikrim yok Portekiz'in yıldızından Arda Güler'e olay sözler: Fikrim yok
21:38 Şanlıurfa’da sahipsiz köpekte tespit edilen kuduz nedeniyle 1 mahalle karantinaya alındı Şanlıurfa'da sahipsiz köpekte tespit edilen kuduz nedeniyle 1 mahalle karantinaya alındı
20:36 Jose Mourinho ayağının tozuyla tüm takıma gözdağı verdi: Kimse geç kalamaz Jose Mourinho ayağının tozuyla tüm takıma gözdağı verdi: Kimse geç kalamaz
19:09 BM’den İsrail’e silah tedarikini durdurma çağrısı Suç ortaklarını tek tek sıraladılar BM'den İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısı! Suç ortaklarını tek tek sıraladılar
18:13 Bakkal dükkanına giren çocuğa kabusu yaşattı: Seni öldürürüm Bakkal dükkanına giren çocuğa kabusu yaşattı: Seni öldürürüm
18:05 CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil
17:41 Batshuayi takımdan ayrılıyor mu Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu Batshuayi takımdan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu
17:06 Sinan Ateş cinayetinin kilit isminin, suikasttan önce ve sonra üst düzey polisle görüştüğü ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinin kilit isminin, suikasttan önce ve sonra üst düzey polisle görüştüğü ortaya çıktı
16:46 Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 23:54:09. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Takım, Portekiz maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement