A Milli Takım Romanya Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
A Milli Takım Romanya Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

A Milli Takım Romanya Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
23.03.2026 19:30
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off için Romanya ile maç hazırlıklarını sürdürüyor.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Beşiktaş Park'ta Romanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde düz koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketleri ve top çalışmalarıyla devam etti.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Romanya müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

Ay-yıldızlılarda Aral Şimşir ve Deniz Gül'ün yanı sıra ağırları bulunan Merih Demiral ile Zeki Çelik antrenmanda yer almadı. Dün kendi takımlarında maça çıkıp bugün kampa katılan futbolcular ise günü yenileme çalışmalarıyla geçirdi.

Ayrıca dün Midtjylland'ın, Viborg ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Aral Şimşir ile ilgili milli takım sağlık heyetinin eline ulaşan bilgiler doğrultusunda 23 yaşındaki futbolcunun sakatlığının maç oynamasına engel teşkil ettiği öğrenildi. Aral'ın, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarılması bekleniyor.

Kırmızı-beyazlıların antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın yanı sıra Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da takip etti.

Milliler, yarın saat 16.45'te çalışmalarını basına kapalı olarak sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Milli Takım, Antrenman, Beşiktaş, Romanya, Turnuva, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Romanya Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: A Milli Takım Romanya Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
