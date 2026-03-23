A Milli Takım Romanya Maçına Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Beşiktaş Park'ta Romanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman düz koşuyla başladı. Antrenman ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Romanya maçının taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Millilerde, Deniz Gül'ün yanı sıra ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik antrenmanda yer almadı. Dün takımlarıyla lig maçı oynayıp, bugün kampa katılan futbolcular ise günü yenileme çalışmalarıyla tamamladı. Öte yandan takımı Midtjylland'ın Viborg ile karşı karşıya geldiği mücadelede sakatlanan Aral Şimşir de milli takım aday kadrosundan çıkartılacak.

SERDAL ADALI TAKİP ETTİ

Ay-yıldızlıların antrenmanını Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile birlikte takip etti.