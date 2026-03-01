A Milli Takım Sırbistan'a Hazırlanıyor

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 4. maçında Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlıklarını basına açık yaptığı antrenmanla sürdürdü.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemelerinde yarın Sırbistan'ı konuk edecek Milliler, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde basına açık yapılan idmanda ısınma hareketlerinin ardından şut çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti. - İSTANBUL