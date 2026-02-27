A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında Sırbistan'ı deplasmanda 82-78 mağlup etti.
Türkiye, bu sonuçla grupta 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. Sırbistan ise ilk yenilgisini yaşadı.
Ay-yıldızlılar, Sırbistan karşısında üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Milli takım, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası grup aşamasında da Sırbistan karşısında sahadan 95-90 galip ayrıldı.
C Grubu'ndaki iki maçlık periyodun ikinci ayağı ise 2 Mart Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak. Türkiye - Sırbistan rövanşı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 21.00'de başlayacak.
Son Dakika › Spor › A Milli Takım, Sırbistan'ı Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?