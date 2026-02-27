A Milli Takım Sırbistan'ı Yendi! - Son Dakika
A Milli Takım Sırbistan'ı Yendi!

27.02.2026 23:27
Türkiye, Sırbistan'ı 82-78 yenerek grup liderliğini sürdürdü, 3'te 3 yaptı.

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Martins Kozlovskis (Letonya), Zdenko Tomasovic (Slovakya)

Sırbistan: Dobric 17, Miljenovic 10, Kalinic 2, Tanaskovic 5, Mitrovic 7, Davidovac 6, Ristic 3, Momirov 3, Novak 6, Markovic 19, Lakic

Türkiye: Cedi Osman 16, Tarık Biberovic 22, Metecan Birsen, Ercan Osmani 8, Ömer Faruk Yurtseven 14, Şehmus Hazer 7, Berk Uğurlu 6, Onuralp Bitim 3, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı 6

1. Periyot: 13-22

Devre: 31-46

3. Periyot: 54-57

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında Sırbistan'ı deplasmanda 82-78 mağlup etti.

Türkiye, bu sonuçla grupta 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. Sırbistan ise ilk yenilgisini yaşadı.

Ay-yıldızlılar, Sırbistan karşısında üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Milli takım, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası grup aşamasında da Sırbistan karşısında sahadan 95-90 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ve sert savunma uygulayarak Sırbistan'ın sayı bulmasına izin vermeyen A Milli Takım, 5. dakikada 10-0'lık seri yakaladı. Çabuk toparlanan Sırbistan, basit hatalar yapan Türkiye karşısında Dobric'in basketiyle 8. dakikada farkı 1'e indirdi: 11-12. Kalan bölümde Cedi Osman'ın kaydettiği basketler ve yaptığı asistlerden gelen sayılarla farkı yeniden açan milliler, ilk periyodu 22-13 önde tamamladı.

Çok istekli başladığı ikinci çeyrekte 5 oyuncusundan skor katkısı alan Sırbistan, 15. dakikada farkı 2 sayıya çekti: 27-29. Üst üste bulduğu basketlerle oyunun kontrolünü yeniden eline geçiren ve özellikle Ercan Osmani'den önemli skor katkısı alarak farkı çift hanelere taşıyan Türkiye, soyunma odasına 45-31 önde gitti.

Üçüncü periyotta Ömer Faruk Yurtseven ile pota altını etkili kullanan A Milli Takım, uzun süre farkı korudu. Son 2 dakika 25 saniyede 11-0'lık seri yakalayan Sırbistan, bitime 2 saniye kala farkı 3'e indirdii: 54-57. Türkiye, dördüncü çeyreğe 57-54 üstün girdi.

Dördüncü ve son çeyrek, büyük çekişmeye sahne oldu. Markovic ile skor üreten Sırbistan'a Türkiye, Tarık Biberovic'in kritik 3 sayılık basketleriyle yanıt verdi. 34. dakikada farkın 2'ye inmesinin ardından (62-64) toparlanan milli takım, 6-0'lık seri yakaladı ve 36. dakikada skoru 70-62'ye getirdi. Mücadeleyi bırakmayan Sırbistan, Dobric'in üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle etkili oldu. Ev sahibi takım, Markovic'in dış atışlardan bulduğu basketle bitime 1 dakika 41 saniye kala karşılaşmada ilk kez öne geçti: 73-72. Kalan bölümde Tarık'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği çok kritik isabetle öne geçen ve üstünlüğünü koruyan Türkiye, mücadeleyi 82-78 kazandı.

Kaynak: AA

Milli Takım, Sırbistan, Türkiye, Spor

