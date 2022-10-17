Stefan Kuntz, gözüne kestirdiği Rhian Brewster'a milli formayı giydirmek için harekete geçti - Son Dakika
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Stefan Kuntz, gözüne kestirdiği Rhian Brewster'a milli formayı giydirmek için harekete geçti

17.10.2022 16:56

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İngiltere Championship'te oynanan Sheffield United-FC Blackpool karşılaşmasını izlemeye gittiğini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Alman hocanın, Ay-Yıldızlı ekibe dahil etmek için hangi futbolcuyu takip ettiği öğrenildi. İki takımın kadrosunda Türkiye adına oynayabilecek tek oyuncunun Rhian Brewster olduğu belirtildi.

Sheffield United-FC Blackpool maçını izlemeye giden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Ay-Yıldızlı ekibe yeni bir yıldızın kazandırılmak üzere olduğunu düşündürttü.

KUNTZ, MİLLİ TAKIM İÇİN FUTBOLCU ARIYOR

Stefan Kuntz yaptığı paylaşımda, "Milli takımımıza yeni oyuncular kazandırma çalışmalarımız doğrultusunda, yardımcım Jan-Moritz Lichte ile birlikte dün İngiltere Championship ligindeki Sheffield United – Blackpool karşılaşmasını izledim." ifadelerini kullanmıştı.

RADARINDAKİ İSİM RHIAN BREWSTER

Transfermarkt'ta yer alan habere göre, iki takımın kadrosunda Türkiye için oynayabilecek tek ismin Rhian Brewster olduğu öğrenildi. Rhian Brewster, 2000'de Kıbrıslı bir Türk annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Genç oyuncunun babası ise Karayip ülkelerinden Barbadoslu olduğu öğrenildi. Bu nedenle genç oyuncu, milli takım tercihini bu iki ülkeden birisine yapma hakkına da sahip. Forvet oyuncusu, şu ana kadar mili takım tercihini İngiltere'den yana kullandı. Brewster, İngiltere U16, U17, U18 ve U21 kategorilerinde 18 maçta görev alırken üç gol ve iki asistlik bir performans sergiledi.

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Rhian Brewster

TRANSFERİ İÇİN 26 MİLYON EURO ÖDENDİ

2008'de Chelsea altyapısında futbola başlayan Brewster, 2015'te Liverpool altyapısına transfer olduktan sonra 2017'de Liverpool'un U23 takımına yükseldi. 2020'de yarım sezon için Swansea'de kiralık olarak oynayan 22 yaşındaki oyuncu daha sonra 26 milyon euro bonservis bedeli karşılığında U23 Liverpool'dan Championship ekibi Scheffied United'a transfer olmuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE SÜPER KUPA KAZANDI

Güncel olarak piyasa değeri 5 milyon euro olarak belirlenen Brewster, bu sezon forma giydiği 15 maçta bir gol ve bir asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu, 2016/17 sezonunda 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda attığı sekiz gol ile turnuvada en çok gol atan futbolcu olurken 2017'de ise İngiltere U17 Mili Takımı ile dünya şampiyonu olmuştu. Londra doğumlu Brewster, 2018/19 sezonunda ise Liverpool ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'yı kazanma sevincini yaşamıştı. Toplam kulüp kariyerinde 132 maçta görev alan Brewster, 36 gol ve 15 asistlik katkı sağlarken Liverpool'un A Takımı'nda ise dört maç oynama fırsatı elde etmişti. Sağ ayaklı santraforun sözleşmesi ise Haziran 2025'te sona eriyor.

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A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Stefan Kuntz, gözüne kestirdiği Rhian Brewster'a milli formayı giydirmek için harekete geçti - Son Dakika


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