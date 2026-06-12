A Milli Takım Vancouver'da İlk Antrenmanını Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Takım Vancouver'da İlk Antrenmanını Yaptı

12.06.2026 06:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası için Vancouver'da Avustralya maçı öncesi ilk idmanını yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Vancouver'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Bugün Kanada'ya gelen ay-yıldızlı ekip, ilk idmanını Killarney Park'taki antrenman sahasında yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Basına açık bölümde oyuncuların oldukça neşeli olduğu görüldü.

Tedavisi süren Kenan Yıldız antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, basına kapalı bölümde bireysel çalıştığı belirtildi.

İdmanı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Can Dizdar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz birlikte izledi.

Türkiye, Avustralya maçının son antrenmanını 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 01.00'de Killarney Park'ta gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Avustralya, Antrenman, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Vancouver'da İlk Antrenmanını Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Huriye Varıs Huriye Varıs:
    allahtan taraftarlar için çok şey dua ediyodur herhalde Montella'ya da güvenecez tabi çünkü biliyoz Kenan'ın da tedavisi tamamlanacak inşallah herkes sağlıklı Avustralya'ya girer 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Nur Yoldaş Ayşe Nur Yoldaş:
    bunu daha önce de yaşadık yine Vancouver'da mı neyse hep aynı hikaye basına açık antrenman fotoğraflar çekilir sonra maç gelir ne çıkacak bilemiyorum ama umarız iyi oynarız 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Kaya İbrahim Kaya:
    valla tarafı haklı da yine de bilemiyom ya umarım iyi gider Avustralya maçı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Nijerya’da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü Nijerya'da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü
Kuzey İrlanda’daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti
ABD İran’a saldırı başlattı, altın 6 bin TL barajının altına düştü ABD İran’a saldırı başlattı, altın 6 bin TL barajının altına düştü
Kırıkkale’de bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

07:17
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu ve Özel’e tepki: Şapkalarını önlerine koyarak öz eleştiri yapmak zorundalar
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Özel'e tepki: Şapkalarını önlerine koyarak öz eleştiri yapmak zorundalar
07:00
Güney Kore’ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi
Güney Kore'ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi
06:45
Bakan Şimşek’ten emekli maaşı açıklaması: Meclis karar alırsa biz uygularız
Bakan Şimşek'ten emekli maaşı açıklaması: Meclis karar alırsa biz uygularız
06:32
Atina’nın uykularını kaçıran silah Türkiye’ye övgü yağdırdılar
Atina'nın uykularını kaçıran silah! Türkiye'ye övgü yağdırdılar
06:17
Trump “Anlaşma tamam, boğazlar açılacak“ dedi, İran’dan beklemediği bir yanıt geldi
Trump "Anlaşma tamam, boğazlar açılacak" dedi, İran'dan beklemediği bir yanıt geldi
01:53
Motosiklet aydınlatma direğine çarptı 2 kişi hayatını kaybetti
Motosiklet aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 07:26:57. #7.12#
SON DAKİKA: A Milli Takım Vancouver'da İlk Antrenmanını Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.