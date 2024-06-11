A Milli Takım ve Ümit Milli Takım'ın ortak kamp çalışmaları sona erdi

Spor

İtalya ve Polonya 'da ortak kamp yapan A Milli Takım ve Ümit Milli Takım'ın beraber yaptıkları çalışmalar sona erdi.

A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kampı için Almanya'ya gidişi, Ümit Milli Takım'ın ise Türkiye'ye dönüşü öncesinde iki takımın teknik heyet ve futbolcuları öğle yemeğinde bir araya geldi.

TFF Başkanvekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Ümit Milli Takım teknik heyet ve futbolcularına ortak kampa sağladıkları katkı için teşekkür ederek, gerek A Milli Takım gerekse Ümit Milli Takım'ın bu kamptan önemli faydalar sağladığını belirttiler. Daha sonra Ümit Milli Takım oyuncuları, EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Takım oyuncularına başarılar diledi.

SERDAR SAATÇI A MİLLİ TAKIM KADROSUNA DAHİL EDİLDİ

Alınan kararla Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Ümit Milli Takım oyuncusu Serdar Saatçı, A Milli Takım'ın Almanya'daki kamp çalışmalarında yer almak üzere Hannover'e yolculuk edecek kafileye dahil edildi.