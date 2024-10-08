A Milli Takımda Sakatlıklar, Berke Özer Davet Edildi

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da İsmail Yüksek ile Mert Günok'un sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldığı ve Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer'in aday kadroya çağırıldığı açıklandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için dün İstanbul'da kampa giren A Milli Takım'da yapılan sağlık kontrollerinin ardından, İsmail Yüksek ve Mert Günok'un sakatlıklarının müsabakalar sürecinde tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildi. Aday kadrodan çıkarılan iki futbolcu, tedavilerine kulüplerinde devam edecek.

Bu gelişme üzerine, Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. - İSTANBUL