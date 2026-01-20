A Milli Takımımızın FIFA sıralamasındaki yeri belli oldu - Son Dakika
Spor

A Milli Takımımızın FIFA sıralamasındaki yeri belli oldu

A Milli Takımımızın FIFA sıralamasındaki yeri belli oldu
20.01.2026 16:37
2026 FIFA Dünya Kupası finallerine giden yolda mücadelesine play-off turunda devam edecek A Milli Takım, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Ocak ayı dünya sıralamasında bin 582 puanla 25. sıradaki yerini korudu. İspanya'nın zirvede yer aldığı listede ilk 10'a giren Afrika Uluslar Kupası finalisti Fas, 8. sıraya yerleşti.

Dünya Kupası'na katılma hedefini sürdüren A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sırada yer aldı.

A MİLLİ TAKIMIMIZ SIRALAMADAKİ YERİNİ KORUDU

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ocak ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.

ZİRVEDE İSPANYA VAR

İspanya'nın zirvede yer aldığı listede Arjantin ikinci ve Fransa üçüncü sırayı elde etti. İlk 10'a girmeyi başaran Afrika Uluslar Kupası finalisti Fas, 3 basamak yükseldi ve 8. sıraya yerleşti. Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal ise 7 basamak çıkarak 12. sıraya yükseldi.

RAKİPLERİMİZİN SIRASI DA BELLİ OLDU

Ay-yıldızlıların 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Romanya 49. basamağa geriledi. Millilerin final maçındaki muhtemel rakiplerinden Slovakya 44, Kosova ise 79. sıraya çıktı. Bir sonraki dünya sıralaması, 1 Nisan 2026'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

  • 1 İspanya = 1877,18
  • 2 Arjantin = 1873,33
  • 3 Fransa = 1870
  • 4 İngiltere = 1834,12
  • 5 Brezilya = 1760,46
  • 6 Portekiz = 1760,38
  • 7 Hollanda = 1756,27
  • 8 Fas = 1736,57
  • 9 Belçika = 1730,71
  • 10 Almanya = 1724,15

SON DAKİKA: A Milli Takımımızın FIFA sıralamasındaki yeri belli oldu
