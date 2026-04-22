A Milliler Dünya Kupası'nda C Grubu'nda

22.04.2026 11:39
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile C Grubu'nda.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2026 Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden Belçika ile Avustralya, kıta şampiyonu olarak organizasyona katılma hakkı kazanırken Porto Riko, elemelerden turnuva biletini aldı.

Milliler, 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda Avustralya, Belçika ve Porto Riko ile C Grubu'nda mücadele edecek.

Gruptaki en güçlü takım olarak öne çıkan Belçika, son yıllarda elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.

Belçika, son 2 Avrupa Şampiyonası'nda (2023, 2025) kupayı müzesine götürerek önemli bir başarıya imza attı. Belçika, 2026 Dünya Kupası'na kıta şampiyonu (Avrupa) ünvanıyla direkt katılma hakkı kazanmasına rağmen eleme turnuvasını 5'te 5 yaparak lider tamamladı.

Bu sezon Fenerbahçe ile FIBA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Emma Meesseman ile Julie Allemand'ın da formasını giydiği Belçika, Dünya Kupası'nda üçüncü kez sahne alacak. 2018'de dördüncü olan Belçika, 2022'de ise beşinci sırada yer aldı.

ABD'li Mike Thibault'nun başantrenörlüğünü yaptığı Belçika, 2024 Olimpiyat Oyunları'nı ise dördüncü tamamladı.

Son kıta şampiyonu, olimpiyat ve dünya üçüncüsü Avustralya

Avustralya, son 3 büyük turnuvada madalya kazanma başarısı gösterdi.

2025 Asya Kupası'nda şampiyon olarak altın madalya kazanan Avustralya, direkt Dünya Kupası bileti aldı.

Avustralya, 2022 Dünya Kupası ile 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Avustralya, Dünya Kupası'ndaki tek şampiyonluğunu 2006'da elde etti.

Türkiye ile Avustralya, son olarak bir penceresi İstanbul'da organize edilen 2026 Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya geldi. Milli takım, sahadan 77-74 mağlup ayrıldı. Avustralya, elemeleri 5'te 5 yaparak lider bitirdi.

Porto Riko, elemelerde Dünya Kupası bileti aldı

Kuzey Amerika temsilcisi, bir penceresine ev sahipliği yaptığı elemeler sonucunda 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Gruptaki 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Porto Riko, dördüncü ve son takım olarak Dünya Kupası bileti aldı.

Porto Riko, 2018 ve 2022'nin ardından Dünya Kupası'nda üçüncü kez mücadele edecek. 2018'e grup aşamasında veda eden Kuzey Amerika ekibi, 2022'de ise çeyrek finalde elendi.

Kaynak: AA

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
Prenses cilt bakımı yüzünü yaktı: Oğlum “öcü“ deyip benden kaçıyor Prenses cilt bakımı yüzünü yaktı: Oğlum "öcü" deyip benden kaçıyor
Galatasaray’ı da ilgilendiriyor Hakan Çalhanoğlu’ndan geleceğiyle ilgili karar Galatasaray'ı da ilgilendiriyor! Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğiyle ilgili karar
Yunanistan, yetki sahibi olmadığı alanları balıkçılığa yasakladı, skandala Türkiye’den yanıt geldi Yunanistan, yetki sahibi olmadığı alanları balıkçılığa yasakladı, skandala Türkiye'den yanıt geldi
Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi

12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
12:20
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
11:29
Türkiye’de bir ilk Derbide karaborsa bilet satışına operasyon
Türkiye'de bir ilk! Derbide karaborsa bilet satışına operasyon
11:27
Öğretmen, polis, hemşire Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
10:42
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım Tepki gelince kaldırdı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
