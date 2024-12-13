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A Milliler E Grubu'nda

A Milliler E Grubu\'nda

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya/Hollanda, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.

13.12.2024 15:19
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda; İspanya/ Hollanda eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri grup kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirildi.

Kura çekiminde 54 ülke yer aldı ve 6'sı 5 takımlı, 6'sı da 4 takımlı 12 grup oluşturuldu. 5'li gruplarda ilk maçlar mart ayında, 4'lü gruplardaki karşılaşmalar ise eylül ayında başlayacak. Eleme grupları, 2025 yılının kasım ayında sona erecek.

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım direkt katılım sağlayacak. Son 4 takım ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 ülke ile birlikte toplam 16 ekip Dünya Kupası'na gitmek için play-off maçları oynayacak.

Milliler, E Grubu'nda yer aldı

Kura çekiminde 2. torbada bulunan A Milli Futbol Takımı, 4'lü ekiplerin olduğu grupta yer aldı. Milliler, E Grubu'nda; İspanya/Hollanda eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.

Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu adına TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay yer aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grupları şöyle:

A Grubu: Almanya/ İtalya kazananı, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

C Grubu: Portekiz/ Danimarka kaybedeni, Yunanistan, İskoçya, Belarus

D Grubu: Fransa/ Hırvatistan kazananı, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

E Grubu: İspanya/Hollanda kazananı, TÜRKİYE, Gürcistan, Bulgaristan

F Grubu: Portekiz/Danimarka kazananı, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan

G Grubu: İspanya/Hollanda kaybedeni, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta

H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino

I Grubu: Almanya/İtalya kaybedeni, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra

L Grubu: Fransa/Hırvatistan kaybedeni, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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