A Milliler Karadağ'a Gidiyor

Spor

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında 19 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Kayseri'de kampına devam eden milliler, Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı.

Galler karşısında dün akşam ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular salonda yenileme çalışması gerçekleştirirken, diğer futbolcular sahada çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda top kapma ve son vuruş çalışması yapıldı. İdmanın son bölümünde ise 7'ye 7 maç yapıldı. Kasık bölgesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle tedavisine başlanan kaptan Hakan Çalhanoğlu, antrenmanda yer almadı.

Çalışmayı TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da takip etti.

A Milli Futbol Takımı, yarın saat 11.15'te Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olarak çalışacak.

Milli takım, antrenmanın ardından THY'ye ait özel uçakla saat 16.00'da Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gidecek.

Teknik direktör Vincenzo Montella ve kaptan Hakan Çalhanoğlu, yarın TSİ 19.30'da Podgorica Şehir Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.