Organizasyonun düzenlenmesinden ötürü memnuniyetini dile getiren AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, kurum içi dayanışmanın sürdürülmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Heyecanlı ve eğlenceli karşılaşmaların yaşandığı turnuvanın şampiyonu, Durmuş Türkoğlu'nun takım kaptanlığındaki turuncu takım oldu.

İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından kurum içi motivasyonunun artırılması amacıyla Mühye'de organize edilen turnuvaya, AA bünyesinde çeşitli editörlük ve birimlerde çalışanlar katıldı.

Anadolu Ajansı (AA) çalışanları, paintball turnuvasında bir araya geldi.

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