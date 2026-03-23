ABB FOMGET, Amed ile Maça Çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 17. hafta maçında yarın Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.
Mücadele, Osmanlı Stadı'nda saat 13.00'da başlayacak.
Başkent temsilcisi ligde 45 puanla 4'üncü, Amed Sportif Faaliyetler ise 39 puanla 5'inci sırada yer alıyor.
Ligde 1 Şubat Pazar günü oynanması planlanan mücadele, hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.
