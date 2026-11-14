ABB FOMGET, Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak puanını 23'e çıkardı

ABB FOMGET, Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak puanını 23'e çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ABB FOMGET ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Andela Toskovic'in 53. dakikadaki golüyle öne geçen ev sahibi, Rafaela Sudre'nin 71. dakikadaki golüne engel olamazken ABB FOMGET 23, Beşiktaş 24 puana yükseldi.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ABB FOMGET ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.
ABB FOMGET Batıkent Futbol Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Ev sahibi ekip, 53. dakikada Andela Toskovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım, 71. dakikada Rafaela Sudre'nin kaydettiği golle eşitliği sağladı: 1-1.
Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmayınca mücadele 1-1 berabere sona erdi.
Bu sonuçla ABB FOMGET, puanını 23'e, Beşiktaş ise 24'e yükseltti.
Kaynak: AA
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