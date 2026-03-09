ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı'ndan 8 Mart Etkinliği - Son Dakika
ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı'ndan 8 Mart Etkinliği

09.03.2026 16:39
ABB FOMGET oyuncuları, Atılım Üniversitesi'nde başarı hikayelerini ve toplumsal mücadelelerini paylaştı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu ABB FOMGET'in oyuncuları, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri kapsamında Atılım Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Üniversitenin Gölbaşı Yerleşkesinde, "Kaleleri değil, kalıpları yıkıyoruz" başlığıyla düzenlenen söyleşide kadın futbolcular, yeşil sahalardaki başarı hikayelerini ve toplumsal ön yargılara karşı verdikleri mücadeleyi anlattı.

Akademisyen Pınar Demirtaş'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, FOMGET'li oyuncular Seda Nur İncik, Nayely Rangel ve Rafa Sudre, profesyonel spor hayatındaki deneyimlerini paylaştı.

"Kadınlar istedi mi başaramayacağı şey yoktur"

ABB FOMGET'in Brezilyalı futbolcusu Rafa Sudre, hayal kuran her kadının başarılı olabileceğini söyledi.

Kadınların istediklerinde zor olan her şeyi mücadele ederek kazanabileceğine dikkati çeken Sudre, "Bunun bir örneği de benim. Ta Brezilya'dan, çok uzak bir ülkeden buraya geldim. Bundan önce Portekiz'deydim. Çok çalıştım ve başardım. Türkiye'ye de zamanla alıştım. Kadınlar istedi mi başaramayacağı şey yoktur. Yeter ki hayal kurun." diye konuştu.

Söyleşinin "kişisel deneyim ve mücadele" bölümünde ise sporcular, kariyerlerinin başında aile ve çevrelerinden aldıkları tepkileri anlattı. Kadın futbolu dendiğinde karşılaşılan eksikliklere dikkat çeken futbolcular, saha içinde güçlü olmanın hayatın genelinde de özgüven sağladığını vurguladı.

Sporcular, kendilerine yöneltilen "Sizi ne motive eder?" ve "Gelecek vizyonunuz nedir?" sorularına verdikleri yanıtlarda, genç kız çocuklarına futbolu bir kariyer yolu olarak seçmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Etkinlik, sporcuların üniversite öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirmesinden ardından sona erdi.

Kaynak: AA

