ABB FOMGET, Trabzonspor karşısında 90+3'te penaltıyla 1-1'i buldu.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi 4. haftasında Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta ABB FOMGET, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor 5. dakikada Donjeta Halilaj'ın penaltısıyla öne geçti; ABB FOMGET ise 90+3'te Milica Mijatovic'in penaltısıyla eşitliği yakaladı.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Osmanlı Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını, Trabzonspor 5. dakikada Donjeta Halilaj'ın penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında uzatma dakikalarında ABB FOMGET, 90+3. dakikada Milica Mijatovic'in penaltı vuruşundan kaydettiği golle 1-1 eşitliği sağladı.
Kalan bölümüde başka gol olmayınca karşılaşma, 1-1 berabere bitti.
Kaynak: AA
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