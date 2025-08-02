ABB FOMGET Tur Atladi

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup finalinde İsrail temsilcisi Kiryat Gat'ı 3-1 yenerek tur atlayan ABB FOMGET Teknik Direktörü Hasan Vural, çok mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hasan Vural, büyük bir başarı elde ettiklerini belirtti.

Gruplarını birincilikte bitirdiklerini ve bunun için büyük emek verdiklerini anlatan Vural, "Bizim kulübün bir hedefi vardı. Buraya gelmeden önce de bu hedefleri biliyorduk, başardık ve bu turu geçtik. Şimdi ikinci tur daha da önemli. Bunu da geçeceğimize inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak bizim en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Kiryat Gat maçını kendileri için değişik ve çok anlamlı bir maç olduğunu aktaran Vural, "Bundan dolayı da kazandığımız için çok mutluyuz. İlk kısa hedefimiz gerçekleşti şimdi sıra ikinci kısa hedefimizde. 27 Ağustos'ta Finlandiya Helsinki'de oynayacağımız bir Slavia Prag maçı olacak. O maçtan galibiyetle çıkabilirsek önümüzde bir play-off ile gruplara kalma maçı olacak. İyi hazırlanıp o gruplardan çıkmak ve en son hedefimize ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.