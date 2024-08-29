ABD Açık'ta Djokovic ve Sabalenka 3. tura yükseldi

Spor

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkekler ve kadınların 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve Aryna Sabalenka 3. tura yükseldi.

New York'ta düzenlenen sert kort turnuvasının 3. gününde oynanan 2. tur maçları tamamlandı.

ABD Açık'ta 4 olmak üzere 24 grand slam şampiyonluğuna sahip Sırp tenisçi Djokovic, vatandaşı Laslo Djere ile karşılaştı. Son şampiyon Djokovic, setlerde 2-0, üçüncü sette de 2-0 üstün durumdayken rakibinin maçtan çekilmesiyle tur atladı.

Rus tenisçi Andrey Rublev (6 numaralı seribaşı), Fransız Arthur Rinderknech karşısında 4-6, 5-7, 6-1, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-2 galip geldi.

Norveçli Casper Ruud (8), Fransız Gael Monfils'i 3-1 (6-4, 6-2, 2-6, 7-6) ve Bulgar Grigor Dimitrov (9), Avustralyalı Rinky Hijikata'yı 3-0 (6-1, 6-1, 7-6) yenerek yoluna devam etti.

Sabalenka ve Gauff tur atladı

Tek kadınlarda Belaruslu Aryna Sabalenka (2) ve son şampiyon ABD'li Coco Gauff (3), rakiplerini geçerek 3. tura kaldı.

Sabalenka, İtalyan Lucia Bronzetti'yi 6-3 ve 6-1, Gauff ise Alman Tatjana Maria'yı 6-4 ve 6-0 biten setlerle 2-0 yendi.

Rumen tenisçi Elena-Gabriela Ruse ise bu yılın Wimbledon şampiyonu Çek Barbora Krejcikova'yı (8) 6-4 ve 7-5 sona eren setlerle 2-0 mağlup ederek günün sürprizine imza attı.