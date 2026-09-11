ABD Açık tek kadınlar finalinde Sabalenka ile Rybakina karşı karşıya geliyor - Son Dakika
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ABD Açık tek kadınlar finalinde Sabalenka ile Rybakina karşı karşıya geliyor

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Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda son 2 yılın şampiyonu ve dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya 2 numarası Kazak Elena Rybakina yarın finalde karşı karşıya gelecek.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda son 2 yılın şampiyonu ve dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya 2 numarası Kazak Elena Rybakina yarın finalde karşı karşıya gelecek.

New York kentinde düzenlenen turnuvada Sabalenka, yarı finalde 3 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula'yı 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü kez ABD Açık finaline adını yazdırdı.

Rybakina ise 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Coco Gauff'u 3-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek kariyerindeki ilk ABD Açık finaline yükseldi.

Aryna Sabalenka, ABD Açık'ta üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak. Kazak tenisçi Elena Rybakina ise kariyerindeki üçüncü grand slam zaferi ve ABD Açık'taki ilk şampiyonluğu hedefliyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ABD Açık tek kadınlar finalinde Sabalenka ile Rybakina karşı karşıya geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Açık tek kadınlar finalinde Sabalenka ile Rybakina karşı karşıya geliyor - Son Dakika
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