ABD Açık Tenis Turnuvası Rekor Para Ödülüyle Başlıyor

Spor

Rekor para ödülünün dağıtılacağı sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık yarın başlayacak.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon ile tenis sezonunun en önemli dört organizasyonundan ABD Açık, bu yıl 26 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde 144. kez organize edilecek.

İlk kez 1881 yılında düzenlenen sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık, yarın TSİ 18.00'de New York kentinde başlayacak.

2024 ABD Açık'ın toplam para ödülü, 75 milyon dolarla organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Açık böylece kendisine ait tarihin en fazla para ödülü dağıtan tenis turnuvası rekorunu (65 milyon dolar) geliştirdi.

Tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına verilen ödül ise 3 milyondan 3,6 milyon dolara yükseldi.

Djokovic yeni rekor peşinde

Tek erkeklerde 4'ü ABD Açık'ta olmak üzere (2011, 2015, 2018, 2023) 24 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic, "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" ünvanını tek başına ele geçirmeye çalışacak.

Kariyerindeki tek eksik olimpiyat altın madalyasını Paris'te kazanarak New York'a gelen Djokovic, ABD Açık'ta şampiyon olması halinde söz konusu rekoru paylaştığı Avustralyalı Margaret Court'u geride bırakacak.

Son şampiyon Sırp tenisçinin (2 numaralı seribaşı) önündeki en büyük engeller, bu yıl Avustralya Açık'ı kazanan dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ve Fransa Açık ile Wimbledon'da zafere ulaşan dünya 3 numarası İspanyol Carlos Alcaraz olacak.

Kariyerinin sonlarına yaklaşan 37 yaşındaki Djokovic, kendisi gibi favoriler arasında gösterilen genç rakiplerine karşı bu yılki grand slam turnuvalarında istediği sonuçları alamadı. Sırp raket, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları finalinde mağlup ettiği Alcaraz karşısında son iki Wimbledon finalini kaybetti. Djokovic, bu sezonki Avustralya Açık yarı finalinde ise Sinner'e yenilmekten kurtulamadı.

Alcaraz'ın sezonu 3 grand slam şampiyonluğuyla tamamlama hedefiyle mücadele edeceği ABD Açık'ta Sinner ise ilk zaferi için korta çıkacak.

Son yıllarda yaşadığı sakatlıkların ardından eski formundan uzaklaşan İspanyol Rafael Nadal, 4 kez kazandığı ABD Açık'a katılamayacak. Sporseverler, Nadal'ın yanı sıra tenisi bıraktığını açıklayan 2012 ABD Açık şampiyonu Büyük Britanyalı Andy Murray'yi de izleme şansı bulamayacak.

Yarı finale kadar dünya klasmanının ilk 5 sırasındaki oyuncularla karşılaşma ihtimali olmayan Djokovic'in ana tabloda bulunduğu tarafta Alexander Zverev (4), Andrey Rublev (6), Casper Ruud (8), Grigor Dimitrov (9), Taylor Fritz (12), Ben Shelton (13) ve Holger Rune (15) öne çıkıyor.

Sinner'in başı çektiği ana tablonun diğer yarısında ise 2022 şampiyonu Carlos Alcaraz (3), 2021 şampiyonu Daniil Medvedev (5), Hubert Hurkacz (7), Alex de Minaur (10), Stefanos Tsitsipas (11) ve Tommy Paul (14) gibi önemli isimler bulunuyor.

Kadınlarda sonucu tahmin etmek zor

Dünya sıralamasının ilk 3 basamağındaki Polonyalı Iga Swiatek, Belaruslu Aryna Sabalenka ve son şampiyon ABD'li Coco Gauff, ABD Açık'ın kadınlardaki favorileri gibi görünse de New York'taki son 10 turnuvanın 9'unu farklı isimler kazandı.

ABD Açık öncesindeki WTA 1000 turnuvası Kanada Açık'ı kazanan ABD'li Jessica Pegula (6), bu yıl Fransa Açık ve Wimbledon'da final oynayan İtalyan Jasmine Paolini (5) ve hızlı zeminlerde oynamayı seven Kazak Elena Rybakina'yı (4) da göz ardı etmemek gerekiyor. Üç kez grand slam final gören Tunuslu Ons Jabeur ise sakatlığı nedeniyle turnuvada katılamayacak.

Çeyrek finalde Pegula ile eşleşme ihtimali bulunan dünya 1 numarası Swiatek'in yarı finaldeki muhtemel rakipleri arasında da Rybakina ve Paolini ile 2019 şampiyonu Bianca Andreescu, 2018 ve 2020 şampiyonu Naomi Osaka yer alıyor.

Sabalenka (2) ve Gauff'un (3) bulunduğu ana tablonun diğer yarısında ise bu yılki Avustralya Açık finalisti Qinwen Zheng (7), bu senenin Wimbledon şampiyonu Barbora Krejcikova (8), ABD Açık'ta üç kez final oynayan Victoria Azarenka (20) ve 2017 şampiyonu Sloane Stephens dikkati çekiyor.

Birçok uygulama ilk kez ABD Açık'ta hayata geçti

Turnuva, ilk defa 1881 yılının ağustos ayında Rhode Island eyaletindeki Newport kentinde bulunan çim kortlarda organize edildi.

Yalnızca ABD Ulusal Lawn Tenis Federasyonu (USNLTA) üyelerinin katılabildiği ilk turnuvayı kazanan Richards Sears, sonraki 6 şampiyonluğu da kimseye bırakmadı. 1887 yılından itibaren kadın tenisçilerin de yarışabildiği şampiyona, 1975-1977 yıllarında çim kortta oynandı.

ABD Açık, 1978'de ABD Tenis Federasyonu (USTA) tarafından New York kentindeki Flushing Meadows Corona Park'ta inşa edilen USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'ne taşındığından beri asfalt veya beton bir zemin üstüne akrilik, lastik ve silikondan oluşan katmanların yerleştirilmesiyle elde edilen "DecoTurf" ismindeki kortlarda düzenleniyor.

Sürtünmenin çok düşük düzeyde olduğu DecoTurf kortta toplar, diğer sert zeminlere göre yerden daha az yükseliyor. Topun, çim yüzeyden sonra en yüksek hıza kavuştuğu ABD Açık'ın zemini, sert servis kullanan ve güçlü vuruşları olan oyunculara avantaj sağlıyor.

ABD Açık, 1970 yılında eşitlikle biten (6-6) setlerin, bir tenisçi, iki fark yakalayıncaya kadar sürmesi yerine "tie break" ile sonuçlandığı, 1973'te ise tek erkekler ve tek kadınlar şampiyonlarının eşit para ödülü aldığı (1973 şampiyonları John Newcombe ve Margaret Court, 25'er bin dolarla ödüllendirildi) ilk "grand slam" turnuvası olma özelliğini de taşıyor.

Turnuvanın bir diğer özelliği ise tenisçilerin hakem kararlarına itiraz etmesini sağlayan "Şahin gözü" adlı bilgisayar sisteminin 2006 yılında ilk kez burada kullanılması. Şahin gözü, 2006 yılında ilk kez merkez kort Arthur Ashe ile Louis Armstrong sahalarında kullanıldı.

ABD Açık'ı diğer grand slam turnuvalarından ayıran bir özelliği de merkez kort olarak kullanılan ve adını Afro-Amerikan tenisçi Arthur Ashe'ten alan 23 bin 771 kapasiteli tenis kortuna sahip olması. Dünyanın en yüksek kapasiteli kortu Arthur Ashe'in çatı sistemi 6,5 dakikada kapatılabiliyor.

ABD Açık'ın "en"leri

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Geçen yıl tek erkeklerde Novak Djokovic, tek kadınlarda ise Coco Gauff'un şampiyon olduğu ABD Açık Tenis Turnuvası'na ait öne çıkan istatistikler şöyle:

Teklerde en fazla kazananlar

Erkekler:

*Richard Sears (ABD), *Bill Tilden (ABD), *Bill Larned (ABD) - 7 kez

Jimmy Connors (ABD), Pete Sampras (ABD), Roger Federer (İsviçre) - 5

*Robert Wrenn (ABD), John McEnroe (ABD), Rafael Nadal (İspanya), Novak Djokovic (Sırbistan) - 4

Kadınlar:

*Molla Bjurstedt Mallory (Norveç/ABD) - 8 kez

*Helen Wills (ABD) - 7

Chris Evert (ABD), Serena Williams (ABD) - 6

Üst üste en fazla kazananlar

Erkekler:

*Richard Sears (ABD) - 7 kez

*Bill Tilden (ABD) - 6

Roger Federer (İsviçre) - 5

Kadınlar:

Chris Evert (ABD) - 4 kez

*Helen Jacobs (ABD) - 4

*Molla Bjurstedt Mallory (Norveç/ABD) - 4

Son 10 yılın kazananları

Erkekler:

2023 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2022 - Carlos Alcaraz (İspanya)

2021 - Daniil Medvedev (Rusya)

2020 - Dominic Thiem (Avusturya)

2019 - Rafael Nadal (İspanya)

2018 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2017 - Rafael Nadal (İspanya)

2016 - Stanislas Wawrinka (İsviçre)

2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2014 - Marin Cilic (Hırvatistan)

Kadınlar:

2023 - Coco Gauff (ABD)

2022 - Iga Swiatek (Polonya)

2021 - Emma Raducanu (Büyük Britanya)

2020 - Naomi Osaka (Japonya)

2019 - Bianca Andreescu (Kanada)

2018 - Naomi Osaka (Japonya)

2017 - Sloane Stephens (ABD)

2016 - Angelique Kerber (Almanya)

2015 - Flavia Pennetta (İtalya)

2014 - Serena Williams (ABD)

En genç kazananlar

Erkekler: Pete Sampras (ABD) (1990) - 19 yaş, 1 ay

Kadınlar: Tracy Austin (ABD) (1979) - 16 yaş, 8 ay

En yaşlı kazananlar

Erkekler: *William Larned (ABD) (1911) - 38 yaş, 8 ay

Kadınlar: *Molla Bjurstedt Mallory (Norveç, ABD) (1926) - 42 yaş, 5 ay

NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.