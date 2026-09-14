ABD, Almanya'daki Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak kupasını aldı - Son Dakika
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ABD, Almanya'daki Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak kupasını aldı

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FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyon olan ABD'ye kupası Berlin'de düzenlenen törenle takdim edildi. Turnuvanın MVP'si seçilen Breanna Stewart, kupayı kaptan olarak havaya kaldırdı ve ikinci kez bu ödülün sahibi oldu.

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyon ABD'ye kupası takdim edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen turnuvada final maçının ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Seremonide ilk olarak Fransa Kadın Milli Takımı'nın oyuncularına gümüş madalyaları verildi.

Taraftarların alkışları eşliğinde ABD Milli Takımı parkeye davet edildi. Oyunculara altın madalyalarının verilmesinin ardından FIBA Başkanı Sheikh Saud Ali Al Thani, kupayı kaptan Breanna Stewart'a takdim etti.

Stewart'ın kupayı havaya kaldırmasının ardından ABD'li oyuncular ve teknik ekip, büyük sevinç yaşadı.

Dünya Kupası'nın MVP'si Stewart oldu

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın en değerli oyuncusu (MVP), ABD'den Breanna Stewart oldu.

Turnuvada forma giydiği 6 maçta 12,8 sayı, 7,3 ribaunt ve 2,8 asist ortalamalarıyla oynayan Stewart, turnuvada ikinci kez MVP ödülüne layık görüldü.

32 yaşındaki basketbolcu, şampiyonluk ipini göğüsledikleri 2018 Dünya Kupası'nda da en değerli oyuncu ünvanını kazanmıştı.

Organizasyonun en iyi 5'inde ise Iyana Martin (İspanya), Leonie Fiebich (Almanya), Breanna Stewart (ABD), Gabby Williams (Fransa) ve Jackie Young (ABD) yer aldı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Basketbol, Almanya, Berlin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ABD, Almanya'daki Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak kupasını aldı - Son Dakika

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