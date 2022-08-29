ABD'deki yarışta kaza yapan Kenyalı bisikletçi Kangangi hayatını kaybetti - Son Dakika
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ABD'deki yarışta kaza yapan Kenyalı bisikletçi Kangangi hayatını kaybetti

29.08.2022 14:38
ABD'deki yarışta kaza yapan Kenyalı bisikletçi Kangangi hayatını kaybetti

ABD'deki bir yarışta kaza yapan Kenyalı bisikletçi Süleyman Kangangi'nin hayatını kaybettiği duyuruldu.

ABD'deki bir yarışta kaza yapan Kenyalı bisikletçi Süleyman Kangangi'nin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kenya'nın yeni seçilen devlet başkanı William Ruto'nun eşi Rachel Ruto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süleyman Kangangi'nin ABD'de trajik bir kazadan sonra vefat ettiği yönündeki üzücü haberi şok içinde aldım." ifadelerini kullandı.

Ruto, "Yetenekli bir bisikletçiyi kaybeden ailesine ve tüm bisiklet camiasına en içten taziyelerimi sunuyorum." açıklamasını yaptı.

33 yaşındaki bisikletçi, geçen cumartesi günü ABD'nin Vermont eyaletinde yarışıyordu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor ABD'deki yarışta kaza yapan Kenyalı bisikletçi Kangangi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'deki yarışta kaza yapan Kenyalı bisikletçi Kangangi hayatını kaybetti - Son Dakika
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