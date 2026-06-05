ABD'den İran Milli Takımı'na Vize Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den İran Milli Takımı'na Vize Desteği

05.06.2026 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükelçi Barrack, 2026 FIFA Dünya Kupası için İran'ın vize işlemlerinin tamamlanmasından gurur duydu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Futbol Takımı'nın vize işlemlerinin "başarıyla tamamlanmasından gurur duyduğunu" bildirdi.

Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğindeki "olağanüstü ekibin" İran Milli Futbol takımının, ABD'de düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğu için "vize işlemlerini başarıyla tamamlamasından gurur duyduğunu" belirten Barrack, şunları kaydetti:

"Spor, sınırları aşar ve dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacıları ve taraftarları ağırlamayı dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Barrack, paylaşımında, Al Jazeera televizyonunun, Beyaz Saray'dan bir yetkiliye dayandırdığı "İran'ın Dünya Kupası oyuncularına ABD'nin giriş vizesi verildiğini" aktardığı haberini alıntıladı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Futbol, Dünya, Vize, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ABD'den İran Milli Takımı'na Vize Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi İngiltere'nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi
Yürekleri ağza getiren anlar 21 aylık çocuk balkondan düştü Yürekleri ağza getiren anlar! 21 aylık çocuk balkondan düştü
Karabük’te bir kişi banyoda ölü bulundu Karabük'te bir kişi banyoda ölü bulundu
Düzce’de apartmanda ceset bulundu Düzce'de apartmanda ceset bulundu
Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü
Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat hayatını kaybetti Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat hayatını kaybetti

23:32
CHP’den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Bilecen’in yeni adresi belli oldu
CHP’den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Bilecen'in yeni adresi belli oldu
23:01
Ankara’da Tarkan izdihamı: Koç Holding’in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti
Ankara'da Tarkan izdihamı: Koç Holding'in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti
22:36
Bakan Gürlek, 15 bin yeni personel alımının ayrıntılarını açıkladı
Bakan Gürlek, 15 bin yeni personel alımının ayrıntılarını açıkladı
22:20
Bakan Uraloğlu: Discord’u yeniden erişime açacağız
Bakan Uraloğlu: Discord'u yeniden erişime açacağız
21:51
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel’e seçim otobüsü almak için Bodrum’daki evini satışa çıkardı
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel'e seçim otobüsü almak için Bodrum'daki evini satışa çıkardı
21:50
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Trump’ı ikna edip İran’a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ı ikna edip İran'a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 00:22:19. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'den İran Milli Takımı'na Vize Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.