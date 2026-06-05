ABD'den İran Milli Takımı'na Vize Desteği

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Futbol Takımı'nın vize işlemlerinin "başarıyla tamamlanmasından gurur duyduğunu" bildirdi.

Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğindeki "olağanüstü ekibin" İran Milli Futbol takımının, ABD'de düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğu için "vize işlemlerini başarıyla tamamlamasından gurur duyduğunu" belirten Barrack, şunları kaydetti:

"Spor, sınırları aşar ve dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacıları ve taraftarları ağırlamayı dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Barrack, paylaşımında, Al Jazeera televizyonunun, Beyaz Saray'dan bir yetkiliye dayandırdığı "İran'ın Dünya Kupası oyuncularına ABD'nin giriş vizesi verildiğini" aktardığı haberini alıntıladı.