ABD Erkekler Toprak Kort Şampiyonası'nı Reilly Opelka kazandı - Son Dakika
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ABD Erkekler Toprak Kort Şampiyonası'nı Reilly Opelka kazandı

11.04.2022 11:43
ABD Erkekler Toprak Kort Şampiyonası'nı Reilly Opelka kazandı

ABD Erkekler Toprak Kort Şampiyonası'nda, ABD'li tenisçi Reilly Opelka kupanın sahibi oldu.

ABD Erkekler Toprak Kort Şampiyonası'nda, ABD'li tenisçi Reilly Opelka kupanın sahibi oldu.

Texas eyaletindeki Houston kentinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvasının tek erkekler finalinde, vatandaşı John Isner'i 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden Opelka, şampiyonluğa ulaştı.

2015 Wimbledon'da gençler kategorisinde kupası bulunan 24 yaşındaki Opelka, ATP organizasyonlarında çıktığı 6 finalin 4'ünden zaferle ayrıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor ABD Erkekler Toprak Kort Şampiyonası'nı Reilly Opelka kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Erkekler Toprak Kort Şampiyonası'nı Reilly Opelka kazandı - Son Dakika
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