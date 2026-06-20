ABD Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
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ABD Liderliğini Sürdürdü

ABD Liderliğini Sürdürdü
20.06.2026 00:19
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ABD, Avustralya'yı 2-0 yenerek 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda 6 puanla liderliğini devam ettirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. hafta maçında ABD, Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve 6 puanla liderliğini sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun 2. haftasında ABD ile Avustralya, Seattle Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Alman hakem Felix Zwayer'in yönettiği mücadelenin 11. dakikasında ABD öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Balogun'un yerden sert ortasında kale önünde Avustralyalı Burgess'e çarpan top kendi ağlara gitti. (1-0) 43. dakikada ceza yayı üzerinden Dest'in şutunda savunmadan seken topu kale önünde Freeman ağlara gönderdi, ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin gol geçerlilik kazandı ve ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca, ABD mücadeleyi 2-0 kazandı ve puanını 6'ya yükselterek liderliğine devam etti.

Grubun son maçında ABD, Türkiye ile karşılaşacak. Avustralya ise Paraguay ile kozlarını paylaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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