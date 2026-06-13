ABD, Paraguay'ı 4-1 Yendi - Son Dakika
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ABD, Paraguay'ı 4-1 Yendi

ABD, Paraguay\'ı 4-1 Yendi
13.06.2026 11:31
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2026 Dünya Kupası'nda ABD, D Grubu'ndaki ilk maçında Paraguay'ı 4-1 mağlup etti.

2026 Dünya Kupası ev sahiplerinden ABD, D Grubu ilk maçında Paraguay'ı 4-1 mağlup etti.

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı D Grubu'mda ev sahibi ABD, ilk maçında Los Angeles Stadyumu'nda Paraguay ile karşı karşıya geldi. Maçın henüz 7. dakikasında Pulisic iki savunma oyuncusunu geçmesinin ardından ceza sahasına girerek McKennie'ye pas verdi. Onun da içeriye attığı pasta araya girmeye çalışan Bobadilla topu kendi kalesine gönderdi. Bu golle 1-0 öne geçen ABD, 31. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Pulisic ile gelişen atakta pası alan Balogun düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. İlk yarı boyunca rakibine üstünlük kuran ev sahibi, 45+5'te Tilman'ın ara pasını kontrol eden Balogun'un iki Paraguaylı oyuncuyu çalımlayarak kalenin sol üst köşeye yaptığı vuruşla skoru 3-0'a getirdi. 73. dakikada Enciso'nun solunda boşta kaldığını görerek attığı pası iyi değerlendiren Mauricio, Paraguay'ın turnuvadaki ilk golünü kaydetti. Ev sahibinde Giovanni Reyna, 90+8'de skoru belirleyen golü kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu, ceza sahası sağ çaprazdan ayak dışıyla uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

ABD, Dünya Kupası'na 3 puanla başlarken, Paraguay ilk maçında puan alamadı. Pochettino'nun öğrencileri 19 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak. Paraguay ise 20 Haziran'da Türkiye ile oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ABD, Paraguay'ı 4-1 Yendi - Son Dakika

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