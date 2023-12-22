 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor, İstanbulspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan muayene sonucunda sol alt adalesinde minimal ödem tespit edilen oyuncunun tedavisi başladı. Maç günü yapılacak son kontroller sonucunda kadroya alınıp alınmayacağı belirlenecek.

Abdülkadir Ömür\'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama
22.12.2023 - 18:07,
Abone Ol

Trabzonsporlu oyuncu Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edildiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Ömür'ün sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın İstanbulspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Beşir, tedavisine başlanan oyuncunun RAMS Başakşehir maçı kadrosunda yer alması ile ilgili kararın maç günü yapılacak son kontrollerde verileceğini kaydetti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Abdülkadir Ömür, İstanbulspor, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika


18:21
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07
Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:05
Çin'de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı Çin'de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı
17:03
ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28
Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti

Son Dakika
18:21 İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03 ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
17:05 Çin'de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54 Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 19:07:36. #1.13#
SON DAKİKA: Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement