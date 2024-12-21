Abdülkerim Bardakcı 100. Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Abdülkerim Bardakcı 100. Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim, Kayserispor maçıyla 100. resmi maçına çıkmayı hedefliyor.

21.12.2024 19:46
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Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig'in yenilgisiz lideri Galatasaray, 17. haftada yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Takımıyla Kayseri'ye giden Abdülkerim, yarınki müsabakada forma giymesi durumunda sarı-kırmızılı ekiple "Dalya" heyecanı yaşayacak.

Konyaspor'da gösterdiği performansla Türk futbolunun şampiyonluk yaşamış takımlarının dikkatini çeken Abdülkerim, Temmuz 2022'de Galatasaray'a transfer oldu.

İstanbul temsilcisindeki 3. sezonunu geçiren Abdülkerim, hem sarı-kırmızılıların hem de A Milli Futbol Takımı'nın vazgeçilmezlerinden oldu. Geride kalan 2,5 sezonda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 71 maça çıkan 30 yaşındaki stoper, Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Turkcell Süper Kupa'da 2 kez mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekiple toplamda 99 resmi müsabakada sahaya çıkan Abdülkerim Bardakcı, yarın Kayserispor'a karşı da oynaması durumunda "Dalya" diyecek.

Üç kupa kazandı

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da toplamda 3 kez kupa sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında elde ettiği Süper Lig şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan tecrübeli futbolcu, 2022-2023 sezonu Turkcell Süper Kupa'yı da kaldırdı.

Golcü kimliğiyle dikkati çekiyor

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da golcü kimliğiyle de öne çıkıyor.

Sarı-kırmızılı formayla 99 resmi maça çıkan Abdülkerim, Süper Lig'de 9, Türkiye Kupası'nda 1, Avrupa kupalarında ise 2 kez fileleri havalandırdı. Ortalama 10 maçta 1 gol atan milli futbolcu, savunmadaki etkili futbolunu hücumda attığı gollerle süsledi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Abdülkerim Bardakcı 100. Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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