Spor

- Abdülkerim Bardakcı ve Samet Akaydin'dan takım sohbeti

İSTANBUL - Milli futbolcular Abdülkerim Bardakcı ve Samet Akaydin, takım sohbetinde kamera karşısına geçti ve samimi açıklamalarda bulundu.

A Mili Takım'n 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda karşılaşacakları Avusturya maçı öncesi milli oyuncular Abdülkerim Bardakcı ve Samet Akaydin, takım sohbetinde kameralar karşısına geçti. İki oyuncu takımla ilgili birçok konuda görüş bildirdi.