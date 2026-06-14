Abdülkerim: Kötü Oynamadık, Gol Atamadık

A Milli Futbol Takımı 'nın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı , "Bence kötü oynamadık, sadece gol atamadık. Herhangi bir özgüven kaybımız yok. Çok iyi bir takımız. İnşallah elimizden geleni yapacağız ve iki maçı da alıp devam edeceğiz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalıştıkları yerden gol yediklerini söyleyen Abdülkerim Bardakcı, "Aslında oyun bizim kontrolümüzün altındaydı ama kontra ataktan bir gol yedik. Buna da çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk. Ama bunlar futbolun içerisinde var. Yapacak bir şey yok. Biz çok iyi bir takımız. Çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki iki maçı alıp gruptan çıkacağız ve Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

'KÖTÜ OYNAMADIK, SADECE GOL ATAMADIK'

Kötü oynamadıklarını dile getiren 31 yaşındaki tecrübeli stoper, "Soyunma odasında herhangi bir durum yok. Tabii ki herkes çok üzgün. Bence kötü oynamadık, sadece gol atamadık. Herhangi bir özgüven kaybımız yok. Çok iyi bir takımız. İnşallah elimizden geleni yapacağız ve iki maçı da alıp devam edeceğiz" dedi.

'SADECE KONTRA ATAĞI KOVALADILAR'

Su molası dönüşü gol yemelerinde odak kaybının olup olmadığıyla ilgili gelen bir soru üzerine Abdülkerim Bardakcı, "Kesinlikle düşünmüyorum. Beklediler ve sadece kontra atağı kovaladılar. Yapacak bir şey yok. Bunlar futbolun içerisinde var. Daha güçlü kalkacağız ve yolumuza devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.