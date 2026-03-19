Abdülkerim: 'Süper Lig'e odaklanıyoruz'
Abdülkerim: 'Süper Lig'e odaklanıyoruz'

19.03.2026 02:29
Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, UEFA'dan elenmelerinin ardından Süper Lig ve Türkiye Kupası'na odaklanacaklarını belirtti.

GALATASARAYLI futbolcu Abdülkerim Bardakcı, "Ülkemizi gururla temsil ettik. Artık elenmiş durumdayız. Bundan sonra tamamen Süper Lig'e ve Türkiye Kupası'na odaklanacağız. Şampiyon olup seneye ülkemizi daha çok gururlandırmayı düşünüyoruz" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İngiliz ekibi Liverpool'a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın milli oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seneye daha güçlü olacaklarını ifade eden Abdülkerim Bardakcı, "Karşımızda oynayanlar dünyanın en iyi futbolcuları. Çok tecrübeli futbolcular. Yenildik, yapacak bir şey yok. Seneye daha güçlü geleceğiz bu platforma" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİ GURURLA TEMSİL ETTİK'

Süper Lig'e ve Türkiye Kupası'na odaklanacaklarını ifade eden 31 yaşındaki tecrübeli savunmacı, "Her sene geçtikçe kendimizi geliştiriyoruz. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde baya ilerledik. Ülkemizi gururla temsil ettik. Artık elenmiş durumdayız. Bundan sonra tamamen Süper Lig'e ve Türkiye Kupası'na odaklanacağız. Şampiyon olup seneye ülkemizi daha çok gururlandırmayı düşünüyoruz" ifadelerinde bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Pawel Raczkowski hakkında gelen soruya Abdülkerim Bardakcı, "Fazla yorum yapmak istemiyorum ama bütün haklarını onlardan yana kullandı" dedi.

Victor Osimhen ve Noa Lang'ın sakatlıkları hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu, sözlerini ise şöyle noktaladı:

"Böyle şeylerin olmasını beklemiyorduk ama oldu. yapacak bir şey yok. Tekrar geçmiş olsun."

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Abdülkerim: 'Süper Lig'e odaklanıyoruz' - Son Dakika

Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın
İsveç: Vatandaşımız bugün İran’da idam edildi İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye
ABD-İsrail saldırılarında Tahran’daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü
ABD’li Senatör Trump’a savaşı bitirme taktiği verdi ABD'li Senatör Trump'a savaşı bitirme taktiği verdi
İran vanaları kapattı, Irak’a gaz sevkiyatı tamamen durdu İran vanaları kapattı, Irak'a gaz sevkiyatı tamamen durdu

00:53
Liverpool’a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa’ya veda etti
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
00:47
Parmağı koptu Noa Lang’tan Galatasaray’a kötü haber
Parmağı koptu! Noa Lang'tan Galatasaray'a kötü haber
23:42
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti Ülkeden ayrılacaklar
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
23:25
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
SON DAKİKA: Abdülkerim: 'Süper Lig'e odaklanıyoruz' - Son Dakika
