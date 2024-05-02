Abdullah Avcı: Bilim ve teknoloji olmadan gelişim olmaz - Son Dakika
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Spor

Abdullah Avcı: Bilim ve teknoloji olmadan gelişim olmaz

Abdullah Avcı: Bilim ve teknoloji olmadan gelişim olmaz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bilimin, teknolojinin ve AR-GE'nin olmadığı yerde gelişimin de olmayacağını belirterek, "Bu sebeplerden dolayı gittiğim her yerde sağlıkla ilgili organizasyonlara çok önem verdik." dedi. Avcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen, "Spor Hayatına Bakış" konulu sempozyumuna katıldı.

02.05.2024 11:45
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bilimin, teknolojinin ve AR-GE'nin olmadığı yerde gelişimin de olmayacağını belirterek, "Bu sebeplerden dolayı gittiğim her yerde sağlıkla ilgili organizasyonlara çok önem verdik." dedi.

Avcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen, "Spor Hayatına Bakış" konulu sempozyumuna katıldı.

Elinden geldiğince bu tarz organizasyonlara katılarak gençlerle beraber olmayı sevdiğini ifade eden Avcı, "70'e yakın üniversiteye konuşmacı olarak katıldım. Trabzon şehrinin en büyük iki markası Trabzonspor ve KTÜ'dür. İkisiyle beraber olmak benim için çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Avcı, bugünün futbolunun sağlıkla doğrudan örtüştüğünün altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Futbol kulüplerinde sağlık departmanı çok önemli ve değerlidir. Eski dönemlerde yani benim futbolcu olduğum zamanlarda kulüplerde sadece bir masör bulunuyordu ve bu masörler sadece oynayan oyuncularla ilgileniyordu. Futbolculuk kariyerimin başlangıcında dizimden yaşadığım sakatlık sonrası menüsküs teşhisi kondu ve o zamanlarda bunun karşılığı 'futbol yaşantısı bitiyor' şeklindeydi. Ameliyat oldum. Şimdilerde bile yaşam kalitemi bir seviyede tutmak için ayağımı hala çalıştırıyorum."

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünde çalıştığı ilk dönemde önceliğinin transfer yerine sağlık ekibi kurmak olduğunu anlatan Avcı, "2006 senesinde sağlık ekibi kurduk. Sağlık organizasyonunun ne kadar önemli olduğunu hem yaşadığım sakatlıklar hem de diğer etkenlerden ötürü çok iyi biliyorum. Bilimin, teknolojinin ve AR-GE'nin olmadığı yerde gelişim de olmaz. Bu sebeplerden dolayı gittiğim her yerde sağlıkla ilgili organizasyonlara çok önem verdik." ifadelerini kullandı.

"Kendimi burada çok iyi hissediyorum"

Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin Avrupa'nın en güzel tesislerinden olduğunu, bunu da birçok kişinin söylediğini belirterek, "Burada İstanbul trafiği yok. Sabah uyandığımda 10 dakikada tesislere gidiyorum. Tesisimiz bence Avrupa'nın en güzel tesisi. Doğasıyla ve deniziyle ön plana çıkıyor. Kendimi burada çok iyi hissediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından, topluluk yöneticileri tarafından Abdullah Avcı ve Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir'e plaket takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Abdullah Avcı: Bilim ve teknoloji olmadan gelişim olmaz - Son Dakika

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