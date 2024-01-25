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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Bütün organizasyonun bozulduğu bir dönemi yaşıyoruz - Son Dakika
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Bütün organizasyonun bozulduğu bir dönemi yaşıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Bütün organizasyonun bozulduğu bir dönemi, inişleri, çıkışları yaşıyoruz. Bugün yine de ligin üçüncüsü bir Trabzonspor var' dedi. Avcı, Trabzonspor'un bir geçiş döneminde olduğunu ve sakatlık sorunlarıyla mücadele ettiklerini belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Bütün organizasyonun bozulduğu bir dönemi yaşıyoruz
25.01.2024 - 23:36,  Güncelleme: 23:37
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bütün organizasyonun bozulduğu bir dönemi, inişleri, çıkışları yaşıyoruz. Bugün yine de ligin üçüncüsü bir Trabzonspor var" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu. Avcı, "Ligimizin bu sene iyi çıkış yapan takımı Rizespor. Oyunun bir çok parçasını yapabilen bir takım. Aynı zamanda birçok çözüm noktaları var. Her iki tarafında üçer dörder tane pozisyona girdiği, belki beraberliğin daha ortada olacağı bir sonuçta Rizespor'un attığı golle rakibimiz kazandı. Onları tebrik ediyoruz. Bu yıl çok iyi çıkış yaptılar ve devam ediyorlar. Bakalım süreç içerisinde nasıl devam edecek? Trabzonspor'a baktığımızda iki haftadır kaybediyoruz. Trabzonspor tarihi lig kupalarıyla, Süper Lig kupalarıyla, şampiyonluk kupalarıyla, Türkiye kupalarıyla doludur. Trabzonspor'un tarihindeki bu kupalara erişmek kolay değildir. Onun için inişler çıkışlar her takımın olduğu gibi Trabzonspor'un da olacaktır" diye konuştu.

"Yine de ligin üçüncüsü bir Trabzonspor var"

Trabzonspor'un bir geçiş döneminde olduğunu kaydeden Avcı, 23. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Hüseyin Türkmen'in aşil tendonunun koptuğunu ifade ederek, "Bugün 2 tane oyuncu değişikliği yapabildim, ikisi de sakatlık nedeniyle. Hüseyin'e geçmiş olsun diyoruz. Futbolda ciddi sakatlıklardan birini yaşadı, aşil tendonu koptu. Maç kazanılır kaybedilir, kupalar kazanılır kaybedilir ama sporcu sağlığı her anlamda önemlidir. Bu konuyla ilgili son derece üzgünüz. Geçiş dönemi sancılı olur. Biz bu geçiş dönemini yaşıyoruz. Şu anda Trabzonspor ligin üçüncüsü. Afrika Kupası, sakatlar, ayrılanlar ve arada duran oyuncu gurubuna sahibiz. Bundan 1 ay evvel sahaya çıkan 11'den 7 banko oyuncum şu anda bizimle değil. Bütün organizasyonun bozulduğu bir dönemi, inişleri, çıkışları yaşıyoruz. Bugün yine de ligin üçüncüsü bir Trabzonspor var. Bu süreçte bizim en fazla ihtiyacımız olan tabii ki Afrika Kupası'ndan dönen oyuncular, sakatların iyileşmesi. Belki yapacağımız oyuncu transferleri olabilirse ve en önemlisi bence Trabzonspor tarihinin en önemli şeyi Trabzonspor taraftarıdır. Bu geçiş döneminde bize ve takımına sonuna kadar destek olduğunda üçüncülük çok önemli bir hedeftir. Bunu daha evvel açıkladık hem maddi hem manevi kulübün prestiji açısından ki bunu birçok kez gerçekleştirmiş bir takımdır" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA
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