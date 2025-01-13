Abdullah Avcı'dan Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
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Spor

Abdullah Avcı'dan Yılın Kareleri Oylaması

Abdullah Avcı\'dan Yılın Kareleri Oylaması

Teknik direktör Abdullah Avcı, 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak oyunu kullandı.

13.01.2025 11:16
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Teknik direktör Abdullah Avcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Anadolu Ajansı Spor Servisi'ni ziyaret eden Avcı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Spor" kategorisinde oyunu "Abluka" fotoğrafına verdi

Abdullah Avcı, "Spor" kategorisinde oyunu Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafından yana kullandı.

Tecrübeli adam, milli futbolcu Arda Güler'in EURO 2024'te 4 Avusturyalı oyuncu ile mücadele ettiği "Abluka" fotoğrafı için oy kullanırken, "Böyle teknik oyuncuları seviyorum, böyle oyuncuların düşünce hızı fazla oluyor. Dört kişinin arasından çıkacağı yolu kendi kendine bulmuş gibi. Bence mevcutta iyi gidiyor, üstüne koyarak da devam edecek. Umarım o seviyelerde kalmaya devam eder. Bence Arda ablukadan çıkmış, boşluğu ve koridoru bulmuş." ifadelerini kullandı.

"Anadolu Ajansı'nın yaptığı çok değerli bir şey"

Abdullah Avcı, "Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "Gün doğumunda İHA" fotoğrafına oy verirken, "Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "100 yıl sonra", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" fotoğrafını beğendiğini belirtti.

Avcı, bu seneye özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde ise oyunu Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafından yana kullandı.

Uzun yıllardır Anadolu Ajansının fotoğraf oylamasına katıldığını belirten tecrübeli teknik adam, "Bir kere emek var. Çekenler açısından büyük bir emek ve bunun yanında yaşananlar var. Bunları ölümsüz hale getirebilmek, o fotoğrafları güzel gösterebilmek bence çok değerli. Anadolu Ajansının yaptığı çok değerli bir şey. Biz de destek olabiliyorsak, bu bizi mutlu eder." şeklinde konuştu.

AA Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir, Abdullah Avcı'ya 1923 yılında hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan gelişmelerin kronolojik olarak ele alındığı "Yıllık 1923" kitabını hediye etti.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Abdullah Avcı, Kültür Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdullah Avcı'dan Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika

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