Abdullah Avcı, Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye yenilmesi ve yaşanan olaylarla ilgili üzüntülü - Son Dakika
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Spor

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye yenilmesi ve yaşanan olaylarla ilgili üzüntülü

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe'ye yenildikleri maçta yaşanan olaylar ve devre arasıyla ilgili üzüntüsünü dile getirdi. Avcı, oyun planlarını uygulayamadıklarını ve geri dönüş yapmalarına rağmen maçı kaybettiklerini belirtti. Ayrıca, Türk futbolunun kaosla beslendiğini ve gerginliklerin arttığını ifade etti.

18.03.2024 00:53
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, devre arası ve maç sonu yaşananlarla ilgili üzüntülü olduğunu söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, öncelikle oyunla alakalı konuşmak istediğini belirterek, "Bugün oyun planımız, merkez orta sahada Berat ve Mendy ile oynayıp şiddetli baskılar yapmaktı. Hataları doğru kullanmak ve direkt oyun odaklıydık fakat oyunun ilk 15 dakikasına hakim olamadık." dedi.

Baskıları doğru yapamadıklarını ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"Merkez orta sahada daha sert olma durumunu oluşturamadık. O arada rakibin orta sahasındaki oyuncu sağ ayağıyla ceza sahası dışından şut attı ve gol oldu. Onu karşılamada sıkıntımız oldu. Devre bitmeye yakın oyunun anları ve süreleri vardır. Devre 1-0 bitsin ona göre hamle yapacağız diye düşünürken yine kenardan taç atışının devamındaki pozisyonda gol yedik ve içeriye 2-0 girdik ama özellikle 15. dakikadan sonra oyuna hakim olduk, üretme konusunda sorun yaşadık. Yakaladığımız pozisyonlar vardı. İkinci yarı değişiklik yaptık, formasyonumuzu değiştirdik biraz. Tamamen oyunu domine eden bir durum oluşturduk."

Avcı, devre arasında oyuncularına 'dakika 70 olur 75 olur fark etmez, oyuna dahil olacağız' dediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Ardından Bardhi'nin attığı golle skoru 2-1'e getirdik. Rakibin de direnç gösterdiği o bölümde 2-2'yi yakaladık. Penaltıdaki pozisyon kırmızı kart mı değil mi bilmiyorum. Hakem penaltıyı verdi. Bilgilendirirler herhalde. Sonrasında taraftarlarımızın da olumlu olduğunda bizi ittiği, olumsuz olduğunda aşağı çektiği bir durum var. 2-2'den sonra 3-2'yi düşünürken, yine söylüyorum. Pozisyonu çok net seyrettiğim için, Umut havadayken faul oldu. Halil Umut Meler hocayla da paylaştım bunu. Halil hoca kaçırabilir ama VAR diye bir şey var. En azından çağrılır ve bakılır. Üzüntüm şu, oyun olarak söylüyorum bu kadar geri dönüşler oldu, vazgeçmeden oyunu domine edip iyi bir takıma karşı maçı kazanmak varken gol yiyoruz. Oyunu kaybettik. Olumlu tarafı ise geri dönüşler ve sağlıklı hareketler."

"Biz de zarar göreceğiz rakip de görecek herhalde"

Avcı, maçta yaşanan olaylara ilişkin de, "Devre arası ve maç sonuyla ilgili üzüntülüyüm. Bunu senelerdir sahanın içerisinde kalmaya çalışan bir teknik adam olarak konuşuyorum. Konuşarak da değiştiremeyeceğim ama uzak kalmaya çalışacağım. Devre arası İsmail hocaya da söyledim, lütfen sağduyulu olalım dedim. Karşılıklı hiçbir şey olmasın çünkü burada buna benzer çok şey yaşandı dedim. Ben sadece PFDK ne gibi kararlar verecek onu merak ediyorum. Biz de zarar göreceğiz rakip de görecek herhalde. Sonunu merak ediyorum." şeklinde konuştu.

Türk futbolunun artık tamamen kaosla beslendiği, gerginliklerin yaşandığı şekle doğru ilerlediğini kaydeden Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Futbolun iyileştirme gücü varken bu tam tersine çevriliyor. Hem maçı kaybettiğimiz hem de yaşanan olaylardan dolayı üzüntülüyüz. Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig üçüncülüğü hedefimizde net bir şekilde durduğumuzu da belirtmek istiyorum. Bugün daha rahat olmalıydık. Şimdi belki de sahamız kapanacak. Bu kadar olayların sonucunda PFDK ne gibi kararlar verecek? Hiçbir şey bilmiyorum. Onun için üzüntülüyüm. 2-0'dan 3-2'ye dönebilecek oyunu veya rakibin kazandığı oyunu konuşmamız gerekirken saha dışına çıktık yine. Üslubumuzu ve dilimizi değiştirmediğimiz sürece yüreğimiz ve kalbimizi de değiştiremeyiz."

Avcı, elinden geldiğince yaşanan olayları düzeltmeye çalıştığını belirterek, "Ben İsmail hocayla devre arasında da maç sonunda da konuştum. Bunlar insanların üzerinde kötü izler bırakıyor. Elimizden geldiğince ve bu tür olayların olmaması için düzeltmeye çalıştık. Neler yaşandığının detayları raporlarda olacak. Oyuncularım ceza almasın diye saha içini ayırmaya çalıştık fakat oyunu değil yine başka bir şey konuşuyoruz. Biz olayların bu noktaya gelmemesi için yardımcı olmaya çalıştık, bilginiz olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Abdullah Avcı, Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye yenilmesi ve yaşanan olaylarla ilgili üzüntülü - Son Dakika

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