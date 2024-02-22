Abdullah Avcı: Gelecek sezon için hızlı mesafe kat etmek istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gelecek sezonun planlaması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve hızlı mesafe kat etmek istediklerini ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da müsabakanın hazırlıkları devam ediyor. Bugün yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarını ziyaret eden bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Başkan Ertuğrul Doğan ile pazartesi günü İstanbul'da buluştuklarını ve gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını ifade etti.
Yoğun şekilde gelecek seneyle alakalı çalışmalarda bulunduklarını dile getiren Avcı, "Hızlı mesafe kat etmek istiyoruz. Şu an itibarıyla her şey sağlıklı gidiyor. Umarım böyle devam eder. İçerideki oyunculardan maksimum verim almak hedefimiz. Afrika Kupası'ndan gelen oyuncularımız var ve kendileri 1 aydır yoktular. Fiziksel durumları önemli. Onların durumunu da en iyi şekilde planlamaya çalışıyoruz" dedi.
Tedavi süreci devam eden Orsic'in son durumu hakkında da konuşan Avcı, "Orsic antrenmanların bazı bölümlerinde yer alıyor. Bir aksilik çıkmazsa ki biliyorsunuz sakatlıktan çıkanlar sakatlandığı yeri değil, diğer tarafı daha çok korurlar. Biz de bu süreçte Orsic'i daha çok koruyarak gidiyoruz. Bir aksilik olmazsa, mart' ayının 15'inden sonraki süreçte faydalanacağız. Sezon başında takımın en net transferlerinden biriydi. 7 ay süreyle faydalanamadık. O da gelince rekabet daha iyi olacak" cümlelerine yer verdi.
Abdullah Avcı, yeni transfer Meunier'in takıma çok çabuk adapte olduğundan bahsederek, "Meunier'in kalitesini konuşmaya gerek. Hedefi yeniden Belçika Milli Takımı'nda olmak. Çok iyi çalışıyor. Çabuk adapte oldu, umarım böyle devam eder. Transfer olmadan önce oyun felsefemizi konuştuk, hedeflerimizi konuştuk. Onun da hedefleri var. Hem burada hedeflere koşmak hem de Avrupa şampiyonasında milli takımda tekrar olma hedefi var. Her şeyiyle örnek oyuncu, iyi bir profesyonel. Onunla çalışmaktan son derece mutluyuz" şeklinde konuştu. - TRABZON
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