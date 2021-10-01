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Abdullah Avcı, Hikmet Karaman'a karşı deplasman şansızlığını kırmak istiyor - Son Dakika

Abdullah Avcı, Hikmet Karaman'a karşı deplasman şansızlığını kırmak istiyor

01.10.2021 10:41
Abdullah Avcı, Hikmet Karaman'a karşı deplasman şansızlığını kırmak istiyor, System.String[]

Trabzonspor'un başında deplasmanda yenilmeyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, meslektaşı Hikmen Karaman'a karşı konuk olduğu maçlardaki şansızlığını kırmak istiyor.

Trabzonspor'un başında deplasmanda yenilmeyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, meslektaşı Hikmen Karaman'a karşı konuk olduğu maçlardaki şansızlığını kırmak istiyor. Karaman'ın ev sahipliği yaptığı müsabakalarda Avcı, sahadan 2 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Karadeniz ekibi, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflerken, iki takımın teknik patronu da milli araya moralli girmek için saha kenarında taktik mücadelesi verecek.

Bugüne kadar Abdullah Avcı ile Hikmet Karaman, Süper Lig'de 11 kez karşı karşıya geldi. Avcı'nın, görev yaptığı takımların başında Karaman'a karşı 4-2 üstünlüğü bulunurken, 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İki teknik adam arasında en dikkat çeken istatistik ise Abdullah Avcı'nın, Hikmet Karaman'a konuk olduğu maçlar. Başakaşehir'in başında bulunduğu dönemde 6 karşılaşmada deplasmanda Karaman'ın çalıştırdığı takımlarla karşılaşan Avcı, söz konusu müsabakalarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, galibiyet elde edemedi.

Bu şansızlığı kırmak istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 10 Kasım 2020'de geldiği bordo-mavili takımın başında dış sahada oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmedi. Deneyimli teknik adam, Hikmet Karaman'a karşı deplasman şansızlığını kırmayı hedeflerken, sahadan 3 puanla ayrılarak milli araya da takımını moralli sokmanın hesaplarını yapıyor. Süper Lig'de 21 maçtır mağlup olmayarak bir rekora imza atan Karadeniz ekibi, kulüp tarihinin en uzun serisini devam ettirmek istiyor.

Ligde bordo-mavili ekipten daha uzun bir dış saha yenilmezlik serisi yakalayan son takım ise Galatasaray. Sarı-kırmızılılar, Şubat 1998-Nisan 2000 arasında 40 maçlık dış saha yenilmezlik serisi elde etmişti. - TRABZON

Hikmet Karaman, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı, Hikmet Karaman'a karşı deplasman şansızlığını kırmak istiyor - Son Dakika Spor


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