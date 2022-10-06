Abdullah Avcı: Kırmızı kart kararının doğru olduğunu düşünüyorum

"Kendi oyuncumu sorgulayabilirim"

"Bakasetas'ın ayağında kanama vardı"

"Sağ ve sol bekte rotasyon yapma şansım yok"

Selay SAYKAL/ TRABZON,- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bizim gibi bir takımın bu seviyede 10 kişi kalmaması gerekiyor" dedi.

UEFA Avrupa ligi H Grubu 3'üncü maçında Trabzonspor, deplasmanda Monaco'y 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maxi Lopez 'in gördüğü kırmızı kartın doğru olduğunu düşündüğünü dile getiren Avcı, "Faul kazandık, kırmızı kart yedik. Sonradan baktığımda kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde kırmızı kart görmemiz doğru değil. Sonrasında oyunu tutmak istedik. İlk gelen top gol oldu. Devamında dengeyi korumak istedik. Ancak 45'te penaltıyla 2-0 mağlup içeri girdik. İkinci yarıya 2-0 değil 1-0 girebilseydik formasyon değişikliğine gidecektik ama oyunu biraz daha 2-0 olarak tutmak ve götürmek istedik. 55'inci dakikada 2 tane oyuncu değişikliği yaparken üçüncü golü duran toptan ve kornerden yedik. Sonrasında da 2 değişiklik yaparak 4-3-2 formasyonunu aldık. Topu çevirdiğimizde sonrasında iyi bir gol bulduk. Atamadığımız final pasları var. Bu seviyede 90 dakika 11'e 10 oynamak çok kolay bir süreç değil. Oyunun içinden cebimize koyacağımız olumlu şeyler de var, olumsuzluklar da var. Uluslararası seviyede bu kadar seviye 10 kişi kalmak kolay değil. Süreci bugün itibariyle kaybettik. 3 maç var, 2'si içerde. Ben bu gruptan iyi şekilde çıkacağımızı, kazanarak devam edeceğimizi düşünüyorum. Yarından itibaren toparlanıp lige en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştum."KENDİ OYUNCUMU SORGULAYABİLİRİM"Monaco maçının analizini yapacaklarını söyleyen Avcı, "4 gün sonra lig maçı var, sonra da 3 maçımız var. Parça parça bunlara hazırlanacağız. Gruptan herkes çıkabilir. Son 3 maçın ikisi kendi evimizde olacak. Taraftara verdikleri pozitif destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bugün 11'e 11 devam etse belki de kazanabilirdik. Biz oyun içinde formasyon değişiklikleri yaptık. Nasıl cevap aldık, alamadık ona bakacağız. Hakemlerin verdiği kararların hepsi doğru. Bizim gibi bir takımın bu seviyede 10 kişi kalmaması gerekiyor. Kendi oyuncumu bu anlamda sorgulayabilirim" şeklinde konuştu."BAKASETAS'IN AYAĞINDA KANAMA VARDI"Bakasetas'ın sakatlığıyla ilgili bilgi veren Avcı, "Çok özel bir oyuncu ve özel karakter. Her şeyin içinde olmak istiyor. Son Yunanistan milli maçında ilk maçta sakatlandı. Ayağında ciddi kanama vardı. Son maçında milli takımda o kanamayla oynamasını beklemiyordum ama yine de 25 dakika oynadı. Kayseri maçında süre olarak oynatacaktık ama oyun öyle bir aktı ki, oyun içinde sonuna kadar tuttuk. Kanama çok yükseldi. Maçtan sonra kendisi ve sağlık ekibinden aldığım bildirimde pas geçilmesi, az süre alması gerektiğini yoksa ayaklarında başka bir şey hissetmeye başladığını kendisi de ifade etti. Planımız Bakasetas'ı kaybetmek değil uzun vadeli kazanmaktı. Kasımpaşa 'ya kadar iyi bir dinlenme süreci olacak" ifadelerini kullandı. "SAĞ VE SOL BEKTE ROTASYON YAPMA ŞANSIM YOK"

Maçta Hugo'yu yedek kulübesinde tutmasına yönelik soruyu yanıtlayan Avcı, "2-3 kulvarda yarışan takımlar rotasyonlarını yapıyorlar. Bazen oyuncunun sakatlanma riskine, oyunun planına göre değişebiliyor. Hugo ve Denswil de bunlardan bir tanesi. Sağ ve sol bekte rotasyon yapma şansım yok. Aslında Yusuf Yazıcı da oyunda iyi şeyler yaptı. Onu da sakatlanma riskinden dolayı çıkartmak zorunda kaldım. Bazen rakibe göre, bazen sakatlanma riskine göre, bazen de oyuncuya göre bu değişimleri yapabiliyoruz" dedi.