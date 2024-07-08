Abdullah Avcı'nın rapor verdiği genç kaleciye Süper Lig ve 1. Lig takımlarından talip

Spor

Abdullah Avcı'nın başka bir kulüpte oynaması için rapor verdiği genç kaleci Kağan Moradaoğlu'na Süper Lig ve 1. Lig takımları talip oldu. Bordo-mavili kulüp, genç kalecinin gelişim göstereceği takımı tercih edecek.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda 5 sezondur 3 ve 4. kaleci pozisyonunda bulunan genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu'nun oynaması için başka bir kulübe gönderilmesi yönünde rapor vermişti. Bordo-mavili kulüp ise Süper Lig'de 1 maç oynayan genç kaleci için gelen teklifleri değerlendirmeye almış durumda. Süper Lig ve 1. Lig takımları olmak üzere Karadeniz ekibinin kapısını çalan kulüpler arasında değerlendirme yapan Kağan Moradaoğlu'na menajerler aracılığı ile Hatayspor, Kocaelispor, Sakaryaspor ve Erzurumspor'un talip olduğu öğrenildi. Genç file bekçisini kadrosuna katmak için Trabzonspor ile görüşmelerini sürdüren kulüplerden Erzurumspor'un, transferi bitirmek için ciddi adımlar attığı belirtiliyor. - TRABZON