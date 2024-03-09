Abdullah Avcı: Sabırlı oyunumuzun karşılığını aldık - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Abdullah Avcı: Sabırlı oyunumuzun karşılığını aldık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşısında sabırlı oyunun karşılığında güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Avcı, maçta planladıkları şekilde topa sahip olup rakibi ceza sahasına baskı yaparak sabırlı bir oyun sergilediklerini ve oyuncuların güzel bir galibiyet elde ettiğini belirtti.

09.03.2024 22:42  Güncelleme: 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşısında sabırlı oyunun karşılığında güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Karagümrük, teknik olarak ligin deneyimli oyuncu kadrosuna sahip pas oyununu oynayan, alan savunması yaptıkları için de geçişleri iyi kullanan, tecrübeli oyunculara sahip, sıralamadaki yerini hak etmeyen ama kupa da rakibimizdi. Geçen haftada ilk golü kalemizde gördük. Oyunda planımız topa ne kadar sahip olursak rakibi ceza sahasına bunu 20-25 dakikadan sonra çok doğru bir şekilde uyguladık. Sabırlı oyun oynadık. Pepe'nin dönüşü, Umut Bozok'un gol atması önemli. Oyuncular oyunda doğru bir duruş ortaya koydular ve güzel galibiyet aldılar" dedi.

Sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu'nun Fenerbahçe maçında olmayacağını belirten Avcı, "Milli takım arasından sonrada olmayabilir. Orsic, sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Milli takım arasından sonra onu tekrar göreceğiz. Uğurcan Çakır, 2-3 haftadır bu şekilde oynuyordu. Tedavisi sürüyor, koruma altına aldık" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdullah Avcı: Sabırlı oyunumuzun karşılığını aldık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:38 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya Suriyeliler mi girdi içeri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?
21:48 Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti
21:23 LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor? Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu
19:50 Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
21:45 Şota Arveladze, Fatih Karagümrük’ün teknik direktörlüğünden ayrıldı Şota Arveladze, Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünden ayrıldı
20:15 GKRY’deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı GKRY'deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı
19:33 Yapay zeka kullanarak çıplak fotoğraflar üreten öğrenciler okuldan atıldı Yapay zeka kullanarak çıplak fotoğraflar üreten öğrenciler okuldan atıldı
19:21 Kent lokantaları polemiği Murat Kurum “Ben olsam utanırım“ dedi, İmamoğlu “Allah akıl versin“ diyerek yanıt verdi Kent lokantaları polemiği! Murat Kurum "Ben olsam utanırım" dedi, İmamoğlu "Allah akıl versin" diyerek yanıt verdi
19:19 Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama
18:52 Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti
18:43 Muğla’da CHP’li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında gerginlik Muğla'da CHP'li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında gerginlik
18:01 Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı
16:35 MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı
16:17 Murat Kurum, İmamoğlu’nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı Murat Kurum, İmamoğlu'nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 23:26:17. #1.11#
SON DAKİKA: Abdullah Avcı: Sabırlı oyunumuzun karşılığını aldık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement