Abdullah Avcı: Sabırlı oyunumuzun karşılığını aldık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşısında sabırlı oyunun karşılığında güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Karagümrük, teknik olarak ligin deneyimli oyuncu kadrosuna sahip pas oyununu oynayan, alan savunması yaptıkları için de geçişleri iyi kullanan, tecrübeli oyunculara sahip, sıralamadaki yerini hak etmeyen ama kupa da rakibimizdi. Geçen haftada ilk golü kalemizde gördük. Oyunda planımız topa ne kadar sahip olursak rakibi ceza sahasına bunu 20-25 dakikadan sonra çok doğru bir şekilde uyguladık. Sabırlı oyun oynadık. Pepe'nin dönüşü, Umut Bozok'un gol atması önemli. Oyuncular oyunda doğru bir duruş ortaya koydular ve güzel galibiyet aldılar" dedi.
Sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu'nun Fenerbahçe maçında olmayacağını belirten Avcı, "Milli takım arasından sonrada olmayabilir. Orsic, sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Milli takım arasından sonra onu tekrar göreceğiz. Uğurcan Çakır, 2-3 haftadır bu şekilde oynuyordu. Tedavisi sürüyor, koruma altına aldık" ifadelerini kullandı. - TRABZON
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