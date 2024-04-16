Abdullah Avcı, Trabzonspor futbolcularına uyarılarda bulundu - Son Dakika
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Abdullah Avcı, Trabzonspor futbolcularına uyarılarda bulundu

Abdullah Avcı, Trabzonspor futbolcularına uyarılarda bulundu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trendyol Süper Lig'in kalan 6 haftalık bölümü için futbolcularına uyarılarda bulunarak, oyuna ve disipline sadık kalan bir takım istediğini belirtti. Avcı, oyuncularıyla yapacağı durum değerlendirmesinde üçüncülük avantajını iyi kullanmaları gerektiğini vurgulayarak, ciddiyetin ve dikkatin önemini belirtti. Trabzonspor, kalan 6 haftada üçüncülüğünü koruyarak sezonu tamamlamayı hedefliyor.

16.04.2024 11:42
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trendyol Süper Lig'in kalan 6 haftalık bölümü için futbolcularına uyarılarda bulunarak, oyuna ve disipline sadık kalan bir takım istediğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'de 52 puanla üçüncü basamakta yer alan Trabzonspor, kalan 6 haftada yerini koruyarak sezonu tamamlamayı hedefliyor. Önümüzdeki sezonun planlaması için, ligde elde edeceği sıralamanın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası kazanarak Avrupa Kupalarına katılmayı hedefleyen bordo-mavililerin teknik patronu Abdullah Avcı, oyuncularını ligin kalan bölümü için uyarılarda bulunuyor.

Oyuna ve disipline sadık kalan bir Trabzonspor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor mağlubiyeti ardından yapılan ilk antrenmanda oyuncularıyla yenilginin kısa bir değerlendirmesini yapmıştı. Pazar ve pazartesi günü takımına izin veren Avcı, bu hafta deplasmanda oynayacakları Kayserispor müsabakası öncesi oyuncularıyla bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yapacak. Üçüncülük avantajını iyi kullanmaları gerektiğini futbolcularına her fırsatta aktaran Avcı, 3 puan önemli olduğunu vurgulayarak, ciddiyetin ve dikkatin ise daha da önemli olduğunu belirtti. Hem savunmayı hem hücumu birlikte yapmaları gerektiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, oyuna ve disipline sadık kalan Trabzonspor istediğini yineledi.

17 hafta üçüncü sırada yer aldı

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'un 4 puan önünde 52 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, kalan 6 haftada bu avantajını kullanarak, 17 haftadır koruduğu koltuğu sezon sonuna kadar taşımak istiyor.

Son 6 maç

Trabzonspor, Süper Lig'de son 6 maçın 3'ünü evinde, 3'ünü de deplasmanda oynayacak. Bordo-mavililer, bu süreçte Kayserispor (D), Gaziantep FK, Samsunspor (D), İstanbulspor, RAMS Başakşehir (D) ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Trabzonspor'un yeni maestrosu kim olacak?

Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Trabzonspor, çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa'da bir çok isimle temas halinde olan Karadeniz ekibi, bu kez beklemeyecek. Ekonomik şartları oluşturulan oyuncularla sezonun bitmesi ve transfer döneminin başlamasıyla birlikte imzalar atılacak. Kamp döneminde oyuncuların hazır olmasına büyük bir önem veren Karadeniz ekibi, takımı saha içerisinde yönetecek bir maestro üzerinde duruyor. Marek Hamsik'in ayrılığından sonra bu boşluğu dolduramayan Trabzonspor, Avrupa'nın önemli isimleriyle temaslarını sürdürüyor. Bu futbolcular arasında daha önce Atalanta ve Inter formaları giyen, bu sezon ise Monza ile performansa dayalı sözleşme imzalayan Roberto Gagliardini yer alıyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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